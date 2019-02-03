Сульшер прокомментировал победу над "Лестером"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвёл итоги гостевого матча 25-го тура АПЛ против "Лестера".

"Соперник несколько раз угрожал нашим воротам, но Давид де Хеа был прекрасен. Мы были заряжены на игру. У нескольких ребят разбиты носы и колени. Так и должно быть, ведь на кону были важнейшие три очка. Футболисты жертвовали всем, что у них есть. Они знают, что могли сыграть лучше, но, полагаю, три очка мы заслужили" - приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, что "МЮ" обыграл "Лестер" со счётом 1:0 и впервые за долгое время поднялся на пятое место в турнирной таблице АПЛ.

Под руководством Сульшера "красные дьяволы" одержали 9 побед в 10 матчах и 1 раз сыграли вничью.

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