Сульшер прокомментировал победу над "Манчестер Сити"

Теги уле гуннар сульшерманчестер юнайтедманчестер сити

Сульшер прокомментировал победу над "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал комментарии после победы над "Манчестер Сити" (2:1).

"Мы выглядели опасно, когда забирали матч и шли в атаку против, возможно, лучшей команды в мире. Мы должны были побеждать с разницей в 3-4 гола, однако голкипер был на высоте.

У "Сити" тяжело отбирать мяч. Они отлично играют в пас, однако мы были опасны, когда атаковали. Неважно, где ты отберешь мяч, важно правильно им распорядиться", - приводит слова Сульшера ВВС.

Читайте также: Манчестерское дерби завершилось победой "красных дьяволов". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 7 декабря

Главные новости дня: 7 декабря

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 16 46
2 Лестер Сити Лестер Сити 15 35
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 16 32
4 Челси Челси 16 29
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 16 24
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 16 23
7 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 15 23
8 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 16 22
9 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 15 19
10 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 15 19
11 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 15 19
12 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 15 18
13 Бернли Бернли 16 18
14 Эвертон Эвертон 16 17
15 Борнмут Борнмут 16 16
16 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 15 16
17 Астон Вилла Астон Вилла 15 15
18 Саутгемптон Саутгемптон 15 15
19 Норвич Сити Норвич Сити 15 11
20 Уотфорд Уотфорд 16 9
Полная таблица

топ-5 тегов