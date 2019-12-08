Сульшер прокомментировал победу над "Манчестер Сити"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал комментарии после победы над "Манчестер Сити" (2:1).

"Мы выглядели опасно, когда забирали матч и шли в атаку против, возможно, лучшей команды в мире. Мы должны были побеждать с разницей в 3-4 гола, однако голкипер был на высоте.

У "Сити" тяжело отбирать мяч. Они отлично играют в пас, однако мы были опасны, когда атаковали. Неважно, где ты отберешь мяч, важно правильно им распорядиться", - приводит слова Сульшера ВВС.

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