Сульшер прокомментировал победу над "Манчестер Сити"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал комментарии после победы над "Манчестер Сити" (2:1).
"Мы выглядели опасно, когда забирали матч и шли в атаку против, возможно, лучшей команды в мире. Мы должны были побеждать с разницей в 3-4 гола, однако голкипер был на высоте.
У "Сити" тяжело отбирать мяч. Они отлично играют в пас, однако мы были опасны, когда атаковали. Неважно, где ты отберешь мяч, важно правильно им распорядиться", - приводит слова Сульшера ВВС.
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|Команда
|М
|О
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|Ливерпуль
|16
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|2
|Лестер Сити
|15
|35
|3
|Манчестер Сити
|16
|32
|4
|Челси
|16
|29
|5
|Манчестер Юнайтед
|16
|24
|6
|Тоттенхэм
|16
|23
|7
|Вулверхэмптон
|15
|23
|8
|Кристал Пэлас
|16
|22
|9
|Шеффилд Юнайтед
|15
|19
|10
|Арсенал Лондон
|15
|19
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|15
|19
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|15
|18
|13
|Бернли
|16
|18
|14
|Эвертон
|16
|17
|15
|Борнмут
|16
|16
|16
|Вест Хэм Юнайтед
|15
|16
|17
|Астон Вилла
|15
|15
|18
|Саутгемптон
|15
|15
|19
|Норвич Сити
|15
|11
|20
|Уотфорд
|16
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