Сульшер прокомментировал победу над ПСЖ в Лиге Чемпионов
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер дал комментарии после победы своей команды над ПСЖ в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов.
"Фантастика! Это то, на что мы надеялись. Мы планировали забить быстрый гол, но не ожидали, что это произойдёт уже на второй минуте. Этот гол раскрыл игру, мы хотели забить побольше. Наши парни молоды и свежи, что дало нам сил, когда мы так нуждались в голе. Мы делаем камбэки, потому что мы - "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Сульшера BBC.
Напомним, что в первом матче "МЮ" дома проиграл ПСЖ со счётом 0:2, однако в Париже "красные дьяволы" взяли реванш, победив 3:1. При этом решающий гол манкунианцы забили в компенсированное время с пенальти.
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Проклятие 1/8 для Парижа: "Манчестер Юнайтед" вырывает у ПСЖ путевку в четвертьфинал ЛЧ
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