Сульшер прокомментировал поражение "МЮ" в матче с "Кристал Пэлас"

Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Сульшер прокомментировал поражение "МЮ" в матче с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу поражения в матче 2-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас".(1:3)

Напомним, в этой встрече в ворота "МЮ" был назначен пенальти, однако голкипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа сумел отбить 11-метровый. Арбитр заявил, что вратарь рано покинул линию ворот и указал перебить пенальти. Второй удар реализовал Вильфрид Заа.

"Мы проиграла не из-за пенальти. Мы сделали мало для победы. Это главный итог. Наши футболисты недостаточно готовы.

Пенальти был ошибочным. Но решение перебить было правильным. Кто знает, как бы сложилось не будь этого пенальти. Но вывод один: мы недостаточно хороши", - передает слова Сульшера TalkSport.

В следующем туре "МЮ" встретится с "Брайтоном". Матч состоится 26 сентября.

А еще: Клопп прокомментировал трансфер Диогу Жоты в "Ливерпуль"| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Выручка ЦСКА за год снизилась почти вдвое. Чистый убыток - 66 млн долларов

Выручка ЦСКА за год снизилась почти вдвое. Чистый убыток - 66 млн долларов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов