Сульшер прокомментировал поражение "МЮ" в матче с "Кристал Пэлас"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу поражения в матче 2-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас".(1:3)

Напомним, в этой встрече в ворота "МЮ" был назначен пенальти, однако голкипер "красных дьяволов" Давид Де Хеа сумел отбить 11-метровый. Арбитр заявил, что вратарь рано покинул линию ворот и указал перебить пенальти. Второй удар реализовал Вильфрид Заа.

"Мы проиграла не из-за пенальти. Мы сделали мало для победы. Это главный итог. Наши футболисты недостаточно готовы.

Пенальти был ошибочным. Но решение перебить было правильным. Кто знает, как бы сложилось не будь этого пенальти. Но вывод один: мы недостаточно хороши", - передает слова Сульшера TalkSport.

В следующем туре "МЮ" встретится с "Брайтоном". Матч состоится 26 сентября.

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