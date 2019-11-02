Сульшер прокомментировал поражение от "Борнмута"

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Сульшер прокомментировал поражение от "Борнмута"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвёл итоги матча 11-го тура АПЛ против "Борнмута".

Напомним, что "красные дьяволы" проиграли со счётом 0:1 и опустились на восьмое место в турнирной таблице чемпионата.

"В таких матчах нужно контролировать игру. Мы не смогли этого сделать, поэтому очень разочарованы. Отсутствие голов - это следствие нехватки определённого уровня в какие-то моменты. Возможно, я должен был выпустить в стартовом составе других игроков. Впрочем, мы неплохо начали матч, так что, вероятно, дело не в этом. Надо сказать, что победу сопернику принесло немного магии. В любом случае нужно двигаться вперёд", - приводит слова Сульшера BT Sport.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

"В таких матчах нужно контролировать игру. Арбитр не смог этого сделать, поэтому очень разочарованы. Отсутствие голов - это следствие нехватки 2-ух пенальти в какие-то моменты. Возможно, я должен был запалатить больше судье. Впрочем, мы неплохо начали матч, так что, вероятно, дело не в этом. Надо сказать, что победу сопернику принесло немного тренерской магии и хорошего взаимодействия хороших футболистов. В любом случае нужно двигаться вперёд", - приводит слова Сульшера BT Sport.

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