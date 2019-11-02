Сульшер прокомментировал поражение от "Борнмута"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвёл итоги матча 11-го тура АПЛ против "Борнмута".
Напомним, что "красные дьяволы" проиграли со счётом 0:1 и опустились на восьмое место в турнирной таблице чемпионата.
"В таких матчах нужно контролировать игру. Мы не смогли этого сделать, поэтому очень разочарованы. Отсутствие голов - это следствие нехватки определённого уровня в какие-то моменты. Возможно, я должен был выпустить в стартовом составе других игроков. Впрочем, мы неплохо начали матч, так что, вероятно, дело не в этом. Надо сказать, что победу сопернику принесло немного магии. В любом случае нужно двигаться вперёд", - приводит слова Сульшера BT Sport.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|11
|31
|2
|Манчестер Сити
|11
|25
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|11
|17
|6
|Шеффилд Юнайтед
|11
|16
|7
|Борнмут
|11
|16
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Кристал Пэлас
|10
|15
|10
|Манчестер Юнайтед
|11
|13
|11
|Вулверхэмптон
|11
|13
|12
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|13
|13
|Тоттенхэм
|10
|12
|14
|Бернли
|11
|12
|15
|Ньюкасл Юнайтед
|11
|12
|16
|Астон Вилла
|11
|11
|17
|Эвертон
|10
|10
|18
|Саутгемптон
|11
|8
|19
|Норвич Сити
|11
|7
|20
|Уотфорд
|10
|5