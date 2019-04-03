Сульшер прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"

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Сульшер прокомментировал поражение от "Вулверхэмптона"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвёл итоги матча 33-го тура АПЛ против "Вулверхэмптона".

Напомним, что "волки" одержали волевую победу над "красными дьяволами" со счётом 2:1.

"В начале матча мы играли фантастически. В первые двадцать минут мы должны были вести в два-три мяча, и я не преувеличиваю. Команда не использовала очень хорошие моменты. Тяжело играть вдесятером, но мы старались держать мяч, не хотели, чтобы на нас оказывали давление. "Вулверхэмптон" забил в первом же моменте после удаления. Стоит отдать им должное. Хотя, если честно, мы подарили им этот гол. В целом с нашей стороны было несколько ошибок. Я очень разочарован результатом, но доволен игрой команды с 1-й до 75-й минуты. Просто отличное выступление", - приводит слова Сульшера BBC.

После 32 сыгранных матчей "МЮ" занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 61 очко.

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