Сульшер прокомментировал прибытие Холанда в Манчестер

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отреагировал на новость, что форвард "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд прилетел в Англию на переговоры с "красными дьяволами".

Ранее сообщалось, что 19-летний футболист отправился на Туманный Альбион в сопровождении своего отца Альфа-Инге Холанда.

"Не слышал об этом. Не думаю, что он прибыл именно к нам. Понимаете, если я не ошибаюсь, нельзя просто так уехать из того города, где он живёт. Так что приходится летать с пересадками", - сказал Сульшер.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "быков" 22 матча, забил 28 голов и сделал 7 ассистов. Отступные в его контракте - 30 миллионов евро.

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