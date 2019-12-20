Сульшер прокомментировал прибытие Холанда в Манчестер
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер отреагировал на новость, что форвард "Ред Булл Зальцбург" Эрлинг Холанд прилетел в Англию на переговоры с "красными дьяволами".
Ранее сообщалось, что 19-летний футболист отправился на Туманный Альбион в сопровождении своего отца Альфа-Инге Холанда.
"Не слышал об этом. Не думаю, что он прибыл именно к нам. Понимаете, если я не ошибаюсь, нельзя просто так уехать из того города, где он живёт. Так что приходится летать с пересадками", - сказал Сульшер.
В текущем сезоне Холанд сыграл за "быков" 22 матча, забил 28 голов и сделал 7 ассистов. Отступные в его контракте - 30 миллионов евро.
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|Манчестер Юнайтед
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|Шеффилд Юнайтед
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|Вулверхэмптон
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|Кристал Пэлас
|17
|23
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|Арсенал Лондон
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|Ньюкасл Юнайтед
|17
|22
|12
|Бернли
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|Брайтон & Хоув Альбион
|17
|20
|14
|Борнмут
|17
|19
|15
|Вест Хэм Юнайтед
|17
|19
|16
|Эвертон
|17
|18
|17
|Астон Вилла
|17
|15
|18
|Саутгемптон
|17
|15
|19
|Норвич Сити
|17
|12
|20
|Уотфорд
|17
|9