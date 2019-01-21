Сульшер прокомментировал продление контракта с Мактоминеем

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, что думает о том, что клуб продлил контракт с 22-летним игроком Скоттом Мактоминем​.

"Скотт в "МЮ" с самого детства. Он прошел через все академии и за последние пару лед добился невероятных успехов. Он тот, кто постоянно становится лучше, он очень умен. Я рад, что он подписал новый контракт", - сказал тренер.

В текущем сезоне шотландский футболист участвовал в 7 матчах.

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