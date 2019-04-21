Сульшер прокомментировал разгром "МЮ" в матче с "Эвертоном"



Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал разгромное поражение своей команды в матче 35-го тура чемпионата Англии против "Эвертона" (0:4).

"Все пошло не так с первой минуты. Я просто хочу принести извинения фанатам. Соперник был лучше нас по всем статьям. Нам нужно улучшить многое в нашей игры, чтобы добиваться результата.

Такая игра недостойна имени "Манчестер Юнайтед". Но мы можем исправиться в среду в матче с "Манчестер Сити", - цитирует Сульшера BBC.

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