Сульшер прокомментировал трансфер Уан-Биссаки
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о переходе в его клуб защитника "Кристал Пэлас" Аарона Уан-Биссаки.
"Мы купили молодого и голодного футболиста, который горит желанием учиться. В его возрасте это важно. Я рад, что он присоединился к нам. В перспективе Уан-Биссака - один из лучших защитников АПЛ. У него есть талант, характер и правильный подход к делу. Это именно тот тип футболиста, который необходим "МЮ", чтобы расти и прогрессировать", - цитирует Сульшера официальный сайт "красных дьяволов".
Напомним, что "Юнайтед" заплатил за 21-летнего англичанина 55 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме "5+1".
Уан-Биссака является воспитанником "Кристал Пэлас", за основную команду "орлов" выступал с февраля 2018 года, сыграл 46 матчей и сделал 4 ассиста.
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|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|38
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|38
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|3
|Челси
|38
|72
|4
|Тоттенхэм
|38
|71
|5
|Арсенал Лондон
|38
|70
|6
|Манчестер Юнайтед
|38
|66
|7
|Вулверхэмптон
|38
|57
|8
|Эвертон
|38
|54
|9
|Лестер Сити
|38
|52
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|38
|52
|11
|Уотфорд
|38
|50
|12
|Кристал Пэлас
|38
|49
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|38
|45
|14
|Борнмут
|38
|45
|15
|Бернли
|38
|40
|16
|Саутгемптон
|38
|39
|17
|Брайтон & Хоув Альбион
|38
|36
|18
|Кардифф Сити
|38
|34
|19
|Фулхэм
|38
|26
|20
|Хаддерсфилд Таун
|38
|16