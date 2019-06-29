Сульшер прокомментировал трансфер Уан-Биссаки

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о переходе в его клуб защитника "Кристал Пэлас" Аарона Уан-Биссаки.

"Мы купили молодого и голодного футболиста, который горит желанием учиться. В его возрасте это важно. Я рад, что он присоединился к нам. В перспективе Уан-Биссака - один из лучших защитников АПЛ. У него есть талант, характер и правильный подход к делу. Это именно тот тип футболиста, который необходим "МЮ", чтобы расти и прогрессировать", - цитирует Сульшера официальный сайт "красных дьяволов".

Напомним, что "Юнайтед" заплатил за 21-летнего англичанина 55 миллионов евро и заключил с ним контракт по схеме "5+1".

Уан-Биссака является воспитанником "Кристал Пэлас", за основную команду "орлов" выступал с февраля 2018 года, сыграл 46 матчей и сделал 4 ассиста.

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