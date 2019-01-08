Сульшер прокомментировал травму Погба

Ранее "Манчестер Юнайтед" без Поля Погба отправился в Дубай.

По словам наставника "МЮ" Уле Гуннару Сульшера, у француза небольшой ушиб, однако на следующей неделе он уже должен вернуться в строй.

Отметим, что "МЮ" готовится к поединку против "Тоттенхэма", который запланирован на 13 января.

В нынешнем сезоне на счету Погба 9 забитых мячей и 7 результативных передач в 24 играх.

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