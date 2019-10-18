Сульшер прокомментировал встречу Погба и Зидана

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Сульшер прокомментировал встречу Погба и Зидана

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался по поводу встречи между полузащитником его команды Полем Погба и главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

Напомним, что французский рулевой "бланкос" не первый месяц просит свой клуб купить звёздного хавбека.

"Я не слышал от Погба, что он не хочет выступать за "МЮ". Поль намерен остаться здесь и хорошо играть. У него было несколько выходных, он был далеко отсюда, а затем появилась эта фотография. Когда ты в "Манчестер Юнайтед", тебя фотографируют везде, вокруг одни спекуляции. Но у меня нет никаких проблем с этим", - цитирует Сульшера The Independent.

Не пропустите: Зидан назвал совпадением встречу с Погба в Дубае. | http://soccernews.ru
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