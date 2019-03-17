Сульшер прокомментировал вылет "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии по итогам противостояния с "Вулверхэмптоном".

"В начале матча мы действовали слишком медленно, что сыграло на руку сопернику. Думаю, нам не хватило качества в атакующей трети и комбинационной игры. Мы имели солидное преимущество по владению в первом тайме, но это бессмысленно, если вы теряете мяч и получаете в ответ контратаки. Мы сильно оступились в основном из-за недостаточно хорошего владения и игры в пас. "Манчестер Юнайтед" имел классный отрезок, но за ним последовали два поражения подряд. В матче с "Арсеналом" мы просто не смогли реализовать свои моменты, а сегодня играли плохо. Это был наш худший поединок", - приводит слова Сульшера BBC.

"Красные дьяволы" пропустили два гола от "Вулверхэмптона" с 70-й по 76-ю минуту, а в компенсированное время успели отыграть только один мяч.

Напомним, что после вылета из Кубка Англии "МЮ" продолжает борьбу в АПЛ, где занимает пятое место по итогам 30 туров, а также в Лиге Чемпионов, где в 1/4 финала сыграет с "Барселоной".

Не пропустите: Стало известно, при каком условии Де Хеа и Рэшфорд продлят свои контракты с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru