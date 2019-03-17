Сульшер прокомментировал вылет "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал вылет своей команды из Кубка Англии по итогам противостояния с "Вулверхэмптоном".
"В начале матча мы действовали слишком медленно, что сыграло на руку сопернику. Думаю, нам не хватило качества в атакующей трети и комбинационной игры. Мы имели солидное преимущество по владению в первом тайме, но это бессмысленно, если вы теряете мяч и получаете в ответ контратаки. Мы сильно оступились в основном из-за недостаточно хорошего владения и игры в пас. "Манчестер Юнайтед" имел классный отрезок, но за ним последовали два поражения подряд. В матче с "Арсеналом" мы просто не смогли реализовать свои моменты, а сегодня играли плохо. Это был наш худший поединок", - приводит слова Сульшера BBC.
"Красные дьяволы" пропустили два гола от "Вулверхэмптона" с 70-й по 76-ю минуту, а в компенсированное время успели отыграть только один мяч.
Напомним, что после вылета из Кубка Англии "МЮ" продолжает борьбу в АПЛ, где занимает пятое место по итогам 30 туров, а также в Лиге Чемпионов, где в 1/4 финала сыграет с "Барселоной".
Не пропустите: Стало известно, при каком условии Де Хеа и Рэшфорд продлят свои контракты с "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Анонс главных событий 17 марта
-
ТОП-5 клубов, потративших на трансферах больше всех за последнее десятилетие
-
Главные новости дня: 16 марта
-
"Витесс" Слуцкого потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 26-го тура чемпионата Нидерландов
-
"Вулверхэмптон" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии
Лента новостей
-
"Спартак" опубликовал яркий ролик перед супербитвой с "Зенитом" в РПЛ
-
Погребняк громко высказался о выступлении Ари за сборную России
-
"Дженоа" - "Ювентус": видеотрансляция матча с участием лидера Серии А
-
"Реал" нацелился на игрока сборной Германии
-
Руни провел блестящий матч в чемпионате МЛС
-
У фанатов "Реала" отобрали баннера с критикой Переса
-
Пато принял громкое решение по своему будущему
-
Сульшер прокомментировал вылет "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии
-
"Барселона" возобновила интерес к Гризманну
-
Анонс главных событий 17 марта
-
ТОП-5 клубов, потративших на трансферах больше всех за последнее десятилетие
-
Главные новости дня: 16 марта
-
Гвардиола извинился за победный гол Агуэро в матче с "Суонси"
-
"Порту" разгромил "Маритиму" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии
-
"Атлетик" – "Атлетико" - 2:0, "Леганес" – "Жирона" - 0:2 (видеообзоры матчей)
-
"Витесс" Слуцкого потерпел поражение от "Хераклес" и другие результаты 26-го тура чемпионата Нидерландов
-
"Торино" – "Болонья" - 2:3 (видеообзор матча)
-
"Вулверхэмптон" выбил "Манчестер Юнайтед" из Кубка Англии
-
"Жирона" обыграла "Леганес" в 28-м туре Примеры (видео голов)
-
1
В матче с двумя удалениями "Болонья" одолела "Торино" (видео голов)
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|30
|74
|2
|Ливерпуль
|30
|73
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|29
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Борнмут
|31
|38
|12
|Эвертон
|30
|37
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|30
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14