Сульшер против Артеты, "битва за серебро" в Германии, очередной шанс Миранчука: ТОП-5 матчей текущих выходных

"Арсенал" – "Манчестер Юнайтед "

30 января, 20:30. Лондон, "Эмирейтс"

Классическое противостояние АПЛ заиграло новыми красками в сезоне 2020/21. После провального старта кампании оба коллектива сумели исправить свое положение к экватору чемпионата. Особенно удался ренессанс "Манчестер Юнайтед". Манкунианцы заставили забыть о позорных 1:6 от "Тоттенхэма" в октябре и сейчас оказались среди серьезных претендентов на титул. Неожиданное поражение от "Шеффилд Юнайтед" (1:2) посреди недели может иметь положительный эффект для "красных дьяволов". Им снова нужно доказывать способность бороться за награды. С "Арсеналом" еще и дополнительная мотивация – "канонирам" МЮ осенью проиграл в пик кризиса лондонцев. Команда Артеты имеет свою серию успеха. "Арсенал" не знает горечи поражений от середины декабря, набрав 16 очков за шесть матчей. Потенциальная победа над "Юнайтед" заставит воспринимать "канониров" еще одним претендентом на место в ТОП-4 по итогам сезона. Зато поражение отбросит лондонцев фактически к посредственным позициям начала зимы. "Арсенал" продолжает впитывать идеи Артеты, но еще не отработал их до автоматизма. Это делает "канониров" уязвимым перед каждым более-менее организованным соперником. МЮ времен Сульшера – как раз из таких, поэтому манкунианцы выглядят фаворитом противостояния.

"РБ Лейпциг" – "Байер"

30 января, 20:30. Лейпциг, "Ред Булл Арена"

На саксонской земле сойдутся главные претенденты на серебро Бундеслиги. Еще месяц назад и РБ "Лейпциг", и "Байер" выглядели кандидатами в конкуренты "вечному" чемпиону "Баварии", но теперь вынуждены сбавить аппетиты. Рождественско-новогодняя пауза сыграла с обеими командами злую шутку. "Быки" дважды проиграли и сыграли вничью с "Вольфсбургом", а Леверкузен вообще умудрился трижды проиграть и поделил очки с "Вердером". Сейчас "Лейпциг" отстает от Баварии на 7 очков, "Байер" – на 10 пунктов. Победа сегодня нужна и Нагельсманну, и Боссу. Поражение или ничья в битве на "Ред Булл Арене" развеет последние иллюзии по борьбе за "Салатницу" в этом году. Однозначно определить фаворита дуэли сверхсложно. Букмекеры свято верят в успех "Лейпцига", но "быки" проиграли перестрелку аутсайдеру "Майнцу" (2:3) и уступили кризисной "Боруссии" из Дортмунда, что не очень хорошо. Зато "Байер", хоть и проиграл "Айнтрахту", "Униону" и "Вольфсбургу", но справился с теми же дортмундцами. Против Леверкузена – переполненный лазарет с рядом ведущих игроков.

"Аталанта" – "Лацио"

31 января, 17:00. Бергамо, "Атлети Адзурри д'Италия"

Претенденты на ТОП-4 Серии "А" сыграют второй за 4 дня очный поединок. "Аталанта" уже оформила кубковую победу над "Лацио" (3:2) в обильном на голы поединке в среду. Соперники сыграли полурезервными составами и сэкономили силы на более ответственный матч чемпионата. Ведущие первенства Европы вплотную подошли к водоразделу, после которого каждое поражение может стать ключевым для конца мечтаний о высоких местах. "Аталанта" в сезоне 2020/21 не потеряла класс, но периодически подтормаживает. Вот и в январе "Богиня" потеряла очки с "Дженоа" и "Удинезе" и вместо 3-го места вынуждена довольствоваться пятым. У "Лацио" график набора очков тоже чувствовал большие проблемы. Однако, после поражения "Милану" в декабре (2:3) "орлы" набрали 16 очков за 6 матчей и вплотную подобрались к зоне Лиги Чемпионов. Успех в Бергамо изрядно улучшит позиции римлян, которые должны набирать максимум до возвращения еврокубков. Кроме того, после вылета из Кубка Италии "Лацио" должен сосредоточиться на чемпионате, чтобы сыграть в Европе и в следующем сезоне. Милинкович-Савич и Иммобиле отдохнули посреди недели, Лулич вернулся после травмы – вряд ли Индзаги-младший мог желать противостояние с "Аталантой" в другой отрезок кампании.

"Вест Хэм" – "Ливерпуль"

31 января, 19:30. Лондон, "Лондон Стэдиум"

"Молотобойцы" против действующего чемпиона Англии в борьбе за возвращение в ТОП-4. "Вест Хэм" пока выглядит главным открытием сезона в АПЛ. "Молотки" за 20 туров умудрились набрать 35 очков, что всего на четыре пункта меньше показателя всей кампании 2019/20. Мойес и компания сделали ставку на матчи с командами своего уровня и имеют лишь два поражения в последних 10-ти матчах чемпионата. Более того, лондонцы одержали четыре победы подряд и на этой неделе даже ненадолго запрыгнули в зону ЛЧ. Но с грандами пока не клеится – "молотки" победил лишь "Лестер", а с "Манчестер Сити" и "Тоттенхэмом" удержали ничьи. Правда, нынешний "Ливерпуль" не выглядит машиной прошлогоднего образца. Мерсисайдцы только в четверг прервали 5-матчевую серию без побед, во время которой проиграли середнякам "Саутгемптону" и "Бернли", а с аутсайдерами "Вест Бромвичем" и "Ньюкаслом" разыграли ничьи. Лазарет "красных" на протяжении сезоне не пустеет, а лидеры заметно сдали. Из-за "специфического" стиля "Тоттенхэма", которого мерсисайдцы одолели в 20-м туре, трудно подтвердить конец кризиса "красных". Хотя, согласно статистике, никакого кризиса, кроме безголевого, и не было. А вот матч против "Вест Хэма" будет самым важным для оценки дальнейших чемпионских перспектив "Ливерпуля".

"Барселона" – "Атлетик"

31 января, 23:00. Барселона, "Камп Ноу"

Новая страница каталонского-баскского противостояние будет написана в Барселоне. "Атлетик" посетит "Камп Ноу" в хорошем настроении. Две недели назад Бильбао переиграл "блаугранас" в финале Суперкубка Испании, дальше прошел два раунда Копа дель Рей, а в чемпионате уничтожил "Хетафе" (5:1). Удачная серия "львов" совпала по времени с назначения Марселино на должность главного тренера. Астуриец настолько успел соскучиться за игрой, что сыграл "аж" три матча для получения трофея. Оптимистичный запев баски попытаются перенести и на чемпионат, где "Атлетик" пока идет 9-м. Правда, "Барселона" в Примере выглядит достаточно уверенно. Подопечные Кумана после провального старта сумели подняться на 3-е место и потерпели лишь одно поражение в последних 10-ти турах. Битва с "Атлетиком" в Суперкубке Испании завершилась трагически, но каталонцы имеют статус фаворита и на воскресный матч. "Барса" попробует доказать случайность неудачи в предыдущем противостоянии, а Лионель Месси имеет свой персональный вызов – реабилитироваться за необдуманное удаление после грязного фола против Вильялибре.

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников