Сульшер провел сравнение между Роналду и Майклом Джорданом

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Сульшер провел сравнение между Роналду и Майклом ДжорданомФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер провел сравнение между португальским нападающим Криштиану Роналду и легендарным американским баскетболистом Майклом Джорданом времен его игры за "Чикаго Буллс".

"У нас у всех есть свои роли, своя ответственность. И Криштиану – лидер в коллективе, но он еще и забивает голы.

Он создает моменты. Думаю, в "Чикаго Буллс" были рады иметь в своем составе Майкла Джордана.

Знаете, иногда в командах просто есть такие игроки, поэтому они команды и становятся "Манчестер Юнайтед", чемпионами, как и "Чикаго Буллс". Они просто придумывают такие моменты", – сказал норвежский специалист.

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