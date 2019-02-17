Сульшер провел важную встречу с руководством "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер провел важную встречу с руководством "Манчестер Юнайтед"

Эд Вудворд, представляющий руководство "Манчестер Юнайтед", провел встречу с Уле Гуннаром Сульшером.

Как сообщает Metro, на встрече исполняющий директор "МЮ" предложил норвежцу стать тренером команды на постоянной основе. Ожидается, что сделка будет оформлена по окончании сезона.

Напомним, что Сульшер возглавил "МЮ" в декабре 2018 года, сменив на посту тренера Жозе Моуринью.

Под руководством Сульшера "МЮ" сыграл 12 матчей, из них в одном потерпел поражение.

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