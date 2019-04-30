Сульшер раскритиковал Мартиаля после матча с "Челси"

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Сульшер раскритиковал Мартиаля после матча с "Челси"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер выразил недовольство результатами нападающего Антони Мартиаля, утверждает Daily Mail.

По данным издания, норвежеца не устраивает отношение игрока к делу, так как перед матчем с "Челси" в рамках 36-го тура АПЛ Сульшер увидел, что Мартиаль вместо разминки просто стоял и смотрел на своих одноклубников. Именно поэтому на замену в матче вышел Санчес, а не 23-летний француз. 

После окончания встречи Сульшер раскритиковал игрока перед всеми футболистами команды. 

В нынешнем сезоне Мартиаль участвовал в 26-матчах в Англии, отметившись 10 голами и 2 ассистами. 

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