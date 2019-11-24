Сульшер рассказал, чего стоит ждать от "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно

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Сульшер рассказал, чего стоит ждать от "Манчестер Юнайтед" в зимнее трансферное окно

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал о планах клуба на зимнее трансферное окно.

"Бюджет клуба? Не в этом дело. Мы подписываем футболистов, которые помогут нам в долгосрочной перспективе, а не на пару месяцев. Но такие трансферы сложно делать зимой, так как большинство клубов не отпускают своих игроков зимой.

Возможно, мы возьмем одного-двоих футболистов в аренду. Увидим, каких игроков сможет заполучить клуб", - приводит слова Сульшера сайт клуба.

После 12 туров "МЮ" идет в АПЛ на десятом месте, набрав 16 очков.

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