Сульшер рассказал, что нужно "МЮ", чтобы конкурировать с "Манчестер Сити"
Фото: твиттер Man Utd Fans/Автор неизвестен
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о том, как его команде конкурировать с "Манчестер Сити".
"Нам необходимо усилить состав, чтобы конкурировать с "Манчестер Сити". Я их поздравляю, они провели прекрасный сезон. Но я доволен своей командой. Мы до 10 последних дней сезона не давали "Манчестер Сити", который считается сильнейшей командой Европы, стать чемпионом. Нам нужно выйти на новый уровень, а для этого необходимо усиление", - сказал Сульшер в эфире BT Sport.
"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии досрочно, за три тура до завершения сезона. "Манчестер Юнайтед" занимает второе место.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18