Сульшер рассказал, что нужно "МЮ", чтобы конкурировать с "Манчестер Сити"

Фото: твиттер Man Utd Fans/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением о том, как его команде конкурировать с "Манчестер Сити".

"Нам необходимо усилить состав, чтобы конкурировать с "Манчестер Сити". Я их поздравляю, они провели прекрасный сезон. Но я доволен своей командой. Мы до 10 последних дней сезона не давали "Манчестер Сити", который считается сильнейшей командой Европы, стать чемпионом. Нам нужно выйти на новый уровень, а для этого необходимо усиление", - сказал Сульшер в эфире BT Sport.

"Манчестер Сити" стал чемпионом Англии досрочно, за три тура до завершения сезона. "Манчестер Юнайтед" занимает второе место.

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