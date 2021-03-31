Сульшер рассказал, как он не подписал футболиста из-за его внешности
Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что однажды он не стал подписывать футболиста, как как у него на голове был ирокез.
"Как-то я поехал на матч, чтобы последить за игрой одного футболиста. Когда он вышел на поле, то я увидел, что у него на голове ирокез. После этого я сказал скауту: "Едем домой, нам не интересен этот игрок". Это оказалась очень короткая поездка", - приводит слова Сульшера Sky Sports Football.
Стоит отметить, что с ирокезом играют такие известные футболисты, как Марек Хамшик, Артуро Видаль, Раджа Наингголан и другие.
Сульшер тренирует "Манчестер Юнайтед" с 2018 года. Под его руководством клуб не выиграл ни одного турнира. При этом манкунианцы готовы предложить ему новый контракт с зарплатой около одного миллиона евро в месяц.
Не пропустите: Кавани покинет "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Роналду 18 лет подряд отмечается голами за сборную Португалии
-
Экс-тренер "Штутгарта" может пополнить штаб Олича в ЦСКА
-
Урунов стал лучшим игроком февраля-марта в "Уфе"
-
Глава "Бавария" высказался о возможном трансфере Холанда
-
Цена капитанской повязки Роналду на аукционе превысила 10 миллионов евро
-
Бензема отрегировал на вызов в суд по делу о шантаже Вальбуэна
-
ЦСКА отзаявил Виктора Гончаренко
-
Бензема грозит пять лет тюрьмы
-
В ЦСКА высказались о будущем Бийола
-
"Обнимашки" Джикии и Фернандеса в матче Словакия - Россия высмеяли фотожабами
-
Назначены судьи на матчи 24-го тура РПЛ
-
Роналду ярко отреагировал на победу Португалии над Люксембургом
-
Сульшер рассказал, как он не подписал футболиста из-за его внешности
-
Тренер сборной Хорватии оценил шансы своей команды опередить Россию в отборе ЧМ-2022
-
Черчесов научил журналиста правильно задавать вопросы (видео)
-
Тренер сборной Беларуси прокомментировал поражение со счетом 0:8 в матче с Бельгией
-
Грилиш, скорее всего, не перейдет в "Манчестер Сити"
-
"Атлетико" нацелился на бразильского полузащитника
-
Уругвайский футболист перешел в 31-й клуб за карьеру
-
Черчесов объяснил обратную замену Мостового спустя 20 минут в матче Словакия - Россия
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18