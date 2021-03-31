Сульшер рассказал, как он не подписал футболиста из-за его внешности

Фото: инстаграм Уле-Гуннара Сульшера

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что однажды он не стал подписывать футболиста, как как у него на голове был ирокез.

"Как-то я поехал на матч, чтобы последить за игрой одного футболиста. Когда он вышел на поле, то я увидел, что у него на голове ирокез. После этого я сказал скауту: "Едем домой, нам не интересен этот игрок". Это оказалась очень короткая поездка", - приводит слова Сульшера Sky Sports Football.

Стоит отметить, что с ирокезом играют такие известные футболисты, как Марек Хамшик, Артуро Видаль, Раджа Наингголан и другие.

Сульшер тренирует "Манчестер Юнайтед" с 2018 года. Под его руководством клуб не выиграл ни одного турнира. При этом манкунианцы готовы предложить ему новый контракт с зарплатой около одного миллиона евро в месяц.

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