Сульшер рассказал, какие фильмы он смотрит во время карантина

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, чем занимается во время карантина, который был введен из-за угрозы распространения китайского коронавируса.

"На прошлой неделе я со своими детьми занимался учебой и сделал домашнее задание. Конечно, все немного отличается. Это не просто домашнее задание, а полноценная учеба.

Лично я делаю то же, что и все остальные. Посмотрел сериал "Острые козырьки", а также из старого - "Клан Сопрано", это классика. Недавно смотрел "Джокера", - приводит слова Сульшера официальный сайт английского клуба.

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