Сульшер рассказал, когда Роналду сможет сыграть за "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер рассказал, когда Роналду сможет сыграть за "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер выразил надежду, что португальский нападающий Криштиану Роналду сможет сыграть в матче 4-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (11 сентября).

"Надеюсь, что Роналду сможет сыграть в матче против "Ньюкасла". Мы работаем над этим. Криштиану был мальчиком, когда я играл с ним, а сейчас он уже мужчина. Фанаты в восторге от его возвращения. Он является особенным игроком", - приводит слова Сульшера ВВС.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро без учета бонусов.

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