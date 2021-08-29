Сульшер рассказал, когда Роналду сможет сыграть за "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер выразил надежду, что португальский нападающий Криштиану Роналду сможет сыграть в матче 4-го тура чемпионата Англии с "Ньюкаслом" (11 сентября).

"Надеюсь, что Роналду сможет сыграть в матче против "Ньюкасла". Мы работаем над этим. Криштиану был мальчиком, когда я играл с ним, а сейчас он уже мужчина. Фанаты в восторге от его возвращения. Он является особенным игроком", - приводит слова Сульшера ВВС.

Напомним, что 36-летний Роналду перешел в "Манчестер Юнайтед" из "Ювентуса". Сумма трансфера составила 15 миллионов евро без учета бонусов.

Не пропустите: Моуринью оценил трансфер Роналду в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru