Сульшер рассказал, кто из игроков "Манчестер Юнайтед" больше всего похож на него

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Сульшер рассказал, кто из игроков "Манчестер Юнайтед" больше всего похож на него

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что нападающий Мэйсон Гринвуд напоминает ему самого себя, когда он был футболистом манкунианцев.

"Нелегко сравнить себя с кем-то из нынешних футболистов, так как для этого необходимо учесть много критериев. Пожалуй, что Гринвуд является тем игроком, который похож на меня, как на бомбардира и завершителя атак. Мне нужно было бы поспорить с ним, чтобы выяснить, кто из нас лучше сыграет в завершении", - приводит слова Сульшера официальный сайт "Манчестер Юнайтед".

19-летний Гринвуд является воспитанником "Манчестер Юнайтед". В нынешнем сезоне он провел 36 матчей во всех турнирах, забил четыре гола и отдал пять результативных передач. Его контракт с английским клубом действует до лета 2025 года.

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