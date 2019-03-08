Сульшер рассказал, кто может стать легендой "Манчестер Юнайтед"

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о результатах игрока Маркуса Рашфорда. Об этом сообщает The Sun.

Напомним, в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с ПСЖ футболист на последних минутах забил пенальти и помог команде одолеть противника.

"Мы знаем, кто является легендами "МЮ". Это люди, которые очень долго играют за клуб. было бы отлично, если бы Рашфорд стал одним из них. Все зависит от нас и от него. Если он продолжит играть за клуб, мы сделаем для него все возможное.

Ему стоит брать пример с Лукаку, которые всегда после тренировок занимается дополнительно", - сказал Сульшер.

В 25 матча за "МЮ" футболист забил 9 голов и сделал 7 ассистов.

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