Сульшер рассказал о целях "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер порассуждал о целях своей команды на остаток сезона.

"Попадание в первую четвёрку АПЛ не является пределом наших мечтаний. "Манчестер Юнайтед" всегда должен стремиться выиграть лигу, хотя мы понимаем, что в текущем сезоне это нереально. Но нужно смотреть вперёд. Мы должны вернуться на прежние позиции. Сейчас у нас остаётся Лига Чемпионов и Кубок Англии. Нам нужно задаться вопросом: "А не можем ли мы что-нибудь выиграть в этом сезоне?". Главное, к каждому матчу подходить с пониманием того, что мы можем одержать победу" - приводит слова Сульшера Goal.com.

Напомним, что под руководством норвежского специалиста "красные дьяволы" выиграли 8 матчей подряд.

По итогам 23 туров "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 44 очка.

В Кубке Англии манкунианцы сыграют в 1/8 финала с "Челси", а в Лиге Чемпионов на аналогичной стадии с ПСЖ.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" дал знать, когда примет окончательное решение по Сульшеру. | http://soccernews.ru