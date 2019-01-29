Сульшер рассказал о целях "Манчестер Юнайтед" в текущем сезоне
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер порассуждал о целях своей команды на остаток сезона.
"Попадание в первую четвёрку АПЛ не является пределом наших мечтаний. "Манчестер Юнайтед" всегда должен стремиться выиграть лигу, хотя мы понимаем, что в текущем сезоне это нереально. Но нужно смотреть вперёд. Мы должны вернуться на прежние позиции. Сейчас у нас остаётся Лига Чемпионов и Кубок Англии. Нам нужно задаться вопросом: "А не можем ли мы что-нибудь выиграть в этом сезоне?". Главное, к каждому матчу подходить с пониманием того, что мы можем одержать победу" - приводит слова Сульшера Goal.com.
Напомним, что под руководством норвежского специалиста "красные дьяволы" выиграли 8 матчей подряд.
По итогам 23 туров "МЮ" занимает шестое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 44 очка.
В Кубке Англии манкунианцы сыграют в 1/8 финала с "Челси", а в Лиге Чемпионов на аналогичной стадии с ПСЖ.
Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" дал знать, когда примет окончательное решение по Сульшеру. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|60
|2
|Манчестер Сити
|23
|56
|3
|Тоттенхэм
|22
|48
|4
|Челси
|23
|47
|5
|Арсенал Лондон
|23
|44
|6
|Манчестер Юнайтед
|23
|44
|7
|Уотфорд
|23
|33
|8
|Вулверхэмптон
|23
|32
|9
|Лестер Сити
|23
|31
|10
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|31
|11
|Эвертон
|23
|30
|12
|Борнмут
|23
|30
|13
|Брайтон & Хоув Альбион
|23
|26
|14
|Кристал Пэлас
|23
|22
|15
|Саутгемптон
|23
|22
|16
|Бернли
|23
|22
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|23
|21
|18
|Кардифф Сити
|23
|19
|19
|Фулхэм
|22
|14
|20
|Хаддерсфилд Таун
|23
|11