Сульшер рассказал о форме Де Хеа

Теги манчестер юнайтеддавид де хеауле гуннар сульшер

Сульшер рассказал о форме Де ХеаФото: инстаграм Де Хеа/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился информацией об испанском голкипере команды Давида де Хеа.

"Он позвонил мне летом, сказал, что хочет раньше закончить отпуск и начать предсезонную подготовку. Он хотел быть готовым и быть лучшей версией самого себя.

Прошлый сезон был непростым. Он провел не так много игр, потому что Дин Хендерсон показал себя очень хорошо.

Давид много работал, и сейчас он сосредоточен, хорошо себя чувствует физически и психологически.

Когда понимаешь, что проделал работу и достиг лучших показателей в физических тестах, это придает больше уверенности и мотивации.

Он играет за сильной четверкой защитников, но когда Давид в такой форме, то для игроков обороны это даже хорошо", – сказал норвежский специалист.

Также не пропустите: Президент Ла Лиги раскритиковал идею проведения ЧМ каждые два года. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Стало известно, когда Дани Алвес вернется в футбол

Стало известно, когда Дани Алвес вернется в футбол

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов