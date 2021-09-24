Сульшер рассказал о форме Де Хеа

Фото: инстаграм Де Хеа/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился информацией об испанском голкипере команды Давида де Хеа.

"Он позвонил мне летом, сказал, что хочет раньше закончить отпуск и начать предсезонную подготовку. Он хотел быть готовым и быть лучшей версией самого себя.

Прошлый сезон был непростым. Он провел не так много игр, потому что Дин Хендерсон показал себя очень хорошо.

Давид много работал, и сейчас он сосредоточен, хорошо себя чувствует физически и психологически.

Когда понимаешь, что проделал работу и достиг лучших показателей в физических тестах, это придает больше уверенности и мотивации.

Он играет за сильной четверкой защитников, но когда Давид в такой форме, то для игроков обороны это даже хорошо", – сказал норвежский специалист.

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