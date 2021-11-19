Сульшер рассказал о настрое в "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер рассказал о настрое в "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер АПЛ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер выразил уверенность, что пауза на матчи сборных пошла на пользу его команде.

"Чувствую, что перерыв помог нам. Футболисты хорошо реагируют на ситуацию. Они готовы к игре с "Уотфордом". Паузы на матчи сборных позволяют перезагрузиться и продолжить работу над разными аспектами. Некоторым игрокам мы разрешили уехать в свои страны, чтобы провести время с семьей. Это была хорошая неделя", - приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, что тренер "МЮ" после очередного тура АПЛ дал игрокам, не вызванным в сборные, неделю выходных, а сам улетел в Норвегию. 

"Юнайтед" встретится с "Уотфордом" на выезде в субботу, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времсени.

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