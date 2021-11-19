Сульшер рассказал о настрое в "Манчестер Юнайтед"

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Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер выразил уверенность, что пауза на матчи сборных пошла на пользу его команде.

"Чувствую, что перерыв помог нам. Футболисты хорошо реагируют на ситуацию. Они готовы к игре с "Уотфордом". Паузы на матчи сборных позволяют перезагрузиться и продолжить работу над разными аспектами. Некоторым игрокам мы разрешили уехать в свои страны, чтобы провести время с семьей. Это была хорошая неделя", - приводит слова Сульшера BBC.

Напомним, что тренер "МЮ" после очередного тура АПЛ дал игрокам, не вызванным в сборные, неделю выходных, а сам улетел в Норвегию.

"Юнайтед" встретится с "Уотфордом" на выезде в субботу, 20 ноября. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времсени.

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