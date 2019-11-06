Сульшер рассказал о планах "Манчестер Юнайтед" на зимнее трансферное окно

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился планами клуба на зимнее трансферное окно.

"Главное для нас подготовить футболистов и пробиться в плей-офф Лиги Европы. По вопросам трансферов мы смотрим на долгосрочную перспективу. Зимой может никого не купим, а может будет одно или два подписания.

Большие трансферы происходят летом, а в январе нет возможности провернуть крупные сделки", - приводит слова Сульшера Goal.com.

Напомним, что в ЛЕ "МЮ" лидирует в группе L, имея в активе 7 очков.

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