Сульшер рассказал о планах на покупку новых игроков

И. о. главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о трансферных планах команды. Об этом информирует Sky Sports.

Тренер отметил, что вероятность того, что клуб приобретет новых игроков мала.

"Вряд ли "МЮ" купит кого-нибудь в январе. Однако не все зависит от меня", - сказал Сульшер.



Напомним, норвежец стал руководить "МЮ" в декабре 2018 года после увольнения Жозе Моуринью.

"Манчестер Юнайтед" с 38 баллами занимает 6-е место в турнирной таблице АПЛ.

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