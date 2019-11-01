Сульшер рассказал о процессе восстановления игроков "МЮ"

1 Теги манчестер юнайтедтравмыуле гуннар сульшер

Сульшер рассказал о процессе восстановления игроков "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о травмированных игроках после матча с "Челси" (2:1) в Кубке Англии.

Напомним, нападающий Маркус Рэшфорд и защитники Виктор Линделеф и Харри Магуайр получили небольшие травмы в этой встрече.

"Рано еще говорить об этом. Надеюсь, послезавтра они смогут выйти на поле.

Игроки восстанавливались вчера и сегодня, провели легкую тренировки. Надеюсь, они будут готовы. Не могу точно сказать", - сказал Сульшер.

Завтра, 2 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Англии "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед.

Встречу также пропустят Аксель Туанзебе и хавбек Неманя Матич.

Не пропустите: "Барселона" серьезно интересуются Рашфордом| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Все верно))Матич у же неманя!

Ответить

опрос

Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Все опросы
Загрузка...

главное

Сане может стать игроком "Баварии"

Сане может стать игроком "Баварии"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 10 28
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 10 22
3 Лестер Сити Лестер Сити 10 20
4 Челси Челси 10 20
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 10 16
6 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 10 15
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 10 13
8 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 10 13
9 Борнмут Борнмут 10 13
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 10 13
11 Тоттенхэм Тоттенхэм 10 12
12 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 10 12
13 Бернли Бернли 10 12
14 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 10 12
15 Астон Вилла Астон Вилла 10 11
16 Эвертон Эвертон 10 10
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 10 9
18 Саутгемптон Саутгемптон 10 8
19 Норвич Сити Норвич Сити 10 7
20 Уотфорд Уотфорд 10 5
Полная таблица

топ-5 тегов