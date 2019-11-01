Сульшер рассказал о процессе восстановления игроков "МЮ"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал о травмированных игроках после матча с "Челси" (2:1) в Кубке Англии.

Напомним, нападающий Маркус Рэшфорд и защитники Виктор Линделеф и Харри Магуайр получили небольшие травмы в этой встрече.

"Рано еще говорить об этом. Надеюсь, послезавтра они смогут выйти на поле.

Игроки восстанавливались вчера и сегодня, провели легкую тренировки. Надеюсь, они будут готовы. Не могу точно сказать", - сказал Сульшер.

Завтра, 2 ноября, состоится матч 11-го тура чемпионата Англии "Борнмут" - "Манчестер Юнайтед.

Встречу также пропустят Аксель Туанзебе и хавбек Неманя Матич.

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