Сульшер рассказал о продлении контракта "МЮ" с ключевыми игроками

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о переговорах с голкипером Давидом де Хеа и форвардом Антони Марсьялем по поводу новых контрактов.

"Клуб продвинулся в переговорах с де Хеа и Марсьялем. Этим занимаюсь не я, поэтому не знаю деталей. Надеюсь, в ближайшие время будут хорошие новости", - сказал Сульшер.

Соглашения клуба с футболистами рассчитаны до 30 июня 2020 года.

"Манчестер Юнайтед" расположился на 6 месте турнирной таблице, имея в активе 44 очка.

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