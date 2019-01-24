Сульшер рассказал о продлении контракта "МЮ" с ключевыми игроками

Теги уле гуннар сульшердавид де хеаантони мартиаль

Сульшер рассказал о продлении контракта "МЮ" с ключевыми игроками

Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал о переговорах с голкипером Давидом де Хеа и форвардом Антони Марсьялем по поводу новых контрактов.

"Клуб продвинулся в переговорах с де Хеа и Марсьялем. Этим занимаюсь не я, поэтому не знаю деталей. Надеюсь, в ближайшие время будут хорошие новости", - сказал Сульшер. 

Соглашения клуба с футболистами рассчитаны до 30 июня 2020 года.

"Манчестер Юнайтед" расположился на 6 месте турнирной таблице, имея в активе 44 очка. 

Читайте также: Дортмундская "Боруссия" хочет купить бывшего игрока "Манчестер Юнайтед"| http://soccernews.ru

 

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Монако" арендовал игрока "Атлетико"

"Монако" арендовал игрока "Атлетико"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 23 60
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 23 56
3 Тоттенхэм Тоттенхэм 22 48
4 Челси Челси 23 47
5 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 23 44
6 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 23 44
7 Уотфорд Уотфорд 23 33
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 23 32
9 Лестер Сити Лестер Сити 23 31
10 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 23 31
11 Эвертон Эвертон 23 30
12 Борнмут Борнмут 23 30
13 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 23 26
14 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 23 22
15 Саутгемптон Саутгемптон 23 22
16 Бернли Бернли 23 22
17 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 23 21
18 Кардифф Сити Кардифф Сити 23 19
19 Фулхэм Фулхэм 22 14
20 Хаддерсфилд Таун Хаддерсфилд Таун 23 11
Полная таблица

топ-5 тегов