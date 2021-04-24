Сульшер рассказал о разговоре с протестующими фанатами "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер рассказал о разговоре с протестующими фанатами "Манчестер Юнайтед"

Фото REUTERS / Phil Noble

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился подробностями своей встречи с болельщиками, которые протестовали против участия команды в Суперлиге Европы.

Напомним, что норвежскому тренеру пришлось успокаивать фанатов, заблокировавших базу "красных дьяволов".

"Я сказал кое-что о будущем команды. Не буду вдаваться в детали того разговора. Это были хорошие 10 минут, и я был доволен этим. Думаю, что футбол без болельщиков - ничто, поэтому мы должны их слушать, и я рад, что голос фанатов, футболистов и менеджеров был услышан. Это часть моей работы - разговаривать с болельщиками, показывая им, что мы хотим стать лучшей командой, и это моя работа - поднять нас наверх и бороться за трофеи", - цитирует Сульшера Goal.com.

48-летний специалист возглавляет "МЮ" с декабря 2018 года и пока не выиграл с командой ни одного трофея.

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