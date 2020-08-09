Сульшер рассказал о роли Погба в "Манчестер Юнайтед"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер поделился мнением об игре французского полузащитника команды Поля Погба.

"Поль много тренировался после травмы. Он счастлив и находится в хорошей форме. Я верю, что в ближайшие пару лет он покажет свой лучший футбол. Я жду его прогресса вместе с командой. Он станет одним из главных игроков в "Манчестер Юнайтед", - приводит слова Сульшера MUTV.

В нынешнем сезоне 27-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 20 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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