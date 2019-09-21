Сульшер рассказал о состоянии "Манчестер Юнайтед" перед матчем 6-го тура АПЛ

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Сульшер рассказал о состоянии "Манчестер Юнайтед" перед матчем 6-го тура АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер рассказал, кто из игроков команды пропустит матч 6-го тура чемпионата Англии с "Вест Хэмом". Об этом сообщает Mirror.

По данным источника, во встрече не будут принимать участия нападающий Антони Марсьяль, полузащитник Поль Погба и защитник Люк Шоу.

"Они еще не тренировались, поэтому они не сыграют. Завтра у нас день восстановления, а там посмотрим", - сказал Сульшер.

Матч 6-го тура АПЛ "МЮ" с "Вест Хэмом" пройдет 22 сентября в Лондоне.

Напомним, в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" минимально обыграл "Астану". У подопечных Сульшера 3 очка и первое место в группе L.

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