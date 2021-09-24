Сульшер рассказал о влиянии Роналду на других футболистов "Манчестер Юнайтед"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер высказался о роли нападающего Криштиану Роналду.

"Мы знали, что Криштиану серьёзно повлияет на команду как на поле, так и за его пределами. Он до сих пор очень профессионален. Дисциплина, которую Роналду демонстрировал в течение всей карьеры ради максимальных результатов, сказалась на других игроках команды. Я очень доволен", - цитирует Сульшера Manchester Evening News.

36-летний Роналду в конце августа вернулся в "МЮ" и забил 4 гола в 3 матчах.

Последнюю игру против "Вест Хэма" в Кубке Английской Лиги португалец пропустил по решению тренерского штаба, и "красные дьяволы" вылетели из турнира.

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