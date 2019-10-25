Сульшер рассказал об ожиданиях от матча с "Норвичем"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о предстоящем матче 10-го тура АПЛ с "Норвичем". Об этом сообщает Sky Sports.

На "Карроу Роуд" всегда непросто играть. Надеюсь, мы сможем остановить "Норвич". Они играют смело, решительно, гнут свою линию.

Именно эти качества помогли обыграть им "Ньюкасл" и "Сити". У них есть своя очень ясная философия. Но мы готовы к матчу", - сказал Сульшер.

После 9 туров чемпионата Англии "МЮ" занимает 14 место в турнирной таблицы. "Норвич" располагается на 19 позиции.

Матч "Норвич" - "Манчестер Юнайтед" состоится 27 октября и начнется в 19:30 (мск).

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