Сульшер рассказал об ожиданиях от матча с "Норвичем"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о предстоящем матче 10-го тура АПЛ с "Норвичем". Об этом сообщает Sky Sports.
На "Карроу Роуд" всегда непросто играть. Надеюсь, мы сможем остановить "Норвич". Они играют смело, решительно, гнут свою линию.
Именно эти качества помогли обыграть им "Ньюкасл" и "Сити". У них есть своя очень ясная философия. Но мы готовы к матчу", - сказал Сульшер.
После 9 туров чемпионата Англии "МЮ" занимает 14 место в турнирной таблицы. "Норвич" располагается на 19 позиции.
Матч "Норвич" - "Манчестер Юнайтед" состоится 27 октября и начнется в 19:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|9
|19
|3
|Лестер Сити
|9
|17
|4
|Челси
|9
|17
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Тоттенхэм
|9
|12
|8
|Бернли
|9
|12
|9
|Шеффилд Юнайтед
|9
|12
|10
|Борнмут
|9
|12
|11
|Вест Хэм Юнайтед
|9
|12
|12
|Астон Вилла
|9
|11
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|15
|Эвертон
|9
|10
|16
|Брайтон & Хоув Альбион
|9
|9
|17
|Саутгемптон
|9
|8
|18
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|9
|4