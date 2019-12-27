Сульшер рассказал, при каких условиях "МЮ" сможет закончить сезон в топ-4 турнирной таблицы АПЛ

7 Теги манчестер юнайтедуле гуннар сульшер

Сульшер рассказал, при каких условиях "МЮ" сможет закончить сезон в топ-4 турнирной таблицы АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что нужно сделать клубу, чтобы закончить сезон в топ-4 таблицы АПЛ.

"Если мы будем выступать стабильно, нам не придется сражаться за попадение в четверку, мы уже будем там. Думаю, в следующем сезоне мы будем более конкурентноспособными. У нас молодая команда, я жду большего от этого состава. Мы должны играть с большей энергией, самоотверженностью и непристойностью", - передает слова Сульшера Sky Sports.

"МЮ" занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 баллов.

Не пропустите: "Манчестер Юнайтед" возобновил интерес к Ришарлисону| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Аналду зови... Он тебе поможет... Не вылететь из АПЛ...

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстю-то,нах оно ему надо?

Ответить
Шнюк
Шнюк

Хорошего тренера надо. Аналду - это для лесновского. Запор у оного...

Ответить
Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Хрыстю - тренер запоров Лесновского?То-то он начал часто испражняться здесь только последние 3 дня,хоть и зарегистрировался еще в 2018

Ответить
Шнюк
Шнюк

Так это запасной дятел!

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Конечно,удалили ПИВОППСА,из-за этого перестал писать Димон,Мухомор перешел на сторону зла,и Хрыстя создал еще 5 левых аккаунтов здесь,ну ты уже видел...

Шнюк
Шнюк

Дима, извини... я ещё не успел во все меццюковские страдания войти...а. что здесь ещё пидорасы есть , кроме лесновского?

главное

Официально: Ибрагимович перешел в "Милан"

Официально: Ибрагимович перешел в "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 18 52
2 Лестер Сити Лестер Сити 19 39
3 Манчестер Сити Манчестер Сити 18 38
4 Челси Челси 19 32
5 Тоттенхэм Тоттенхэм 19 29
6 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 19 29
7 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 19 28
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 18 27
9 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 19 26
10 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 19 25
11 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 19 24
12 Бернли Бернли 19 24
13 Эвертон Эвертон 19 22
14 Саутгемптон Саутгемптон 19 21
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 19 20
16 Борнмут Борнмут 19 20
17 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 18 19
18 Астон Вилла Астон Вилла 19 18
19 Уотфорд Уотфорд 19 13
20 Норвич Сити Норвич Сити 19 12
Полная таблица

топ-5 тегов