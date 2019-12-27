Сульшер рассказал, при каких условиях "МЮ" сможет закончить сезон в топ-4 турнирной таблицы АПЛ

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что нужно сделать клубу, чтобы закончить сезон в топ-4 таблицы АПЛ.



"Если мы будем выступать стабильно, нам не придется сражаться за попадение в четверку, мы уже будем там. Думаю, в следующем сезоне мы будем более конкурентноспособными. У нас молодая команда, я жду большего от этого состава. Мы должны играть с большей энергией, самоотверженностью и непристойностью", - передает слова Сульшера Sky Sports.



"МЮ" занимает 7 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 28 баллов.

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