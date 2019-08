Сульшер разбил Лэмпарда в привычной манере, но делать выводы по "Челси" еще рано: разбираем центральный матч первого тура АПЛ

В рамках 1-го тура АПЛ "Манчестер Юнайтед" в родных стенах устроил жесткое избиение лондонскому "Челси" (4:0). "Аристократы" начали поединок очень агрессивно, сразу захватив контроль над территорией. Уже на 4-й минуте это завершилось мощным ударом Абрахама с линии штрафной в дальнюю штангу, а еще через несколько секунд дали пробить Педро – выше ворот! По состоянию на 11-ю минуту "аристократы" держали мяч 76% игрового времени, агрессивно прессингуя "Манчестер Юнайтед" на чужой половине и атакуя по всей ширине. Впрочем, пока натиск "пенсионеров" давал "манкунианцам" прикурить, их защиту прикуривал "дьявол". Еще на 7-й минуте это могло завершиться совершенно глупым голом: Зума, находясь у своих ворот, отдал пас прямо в ноги Марсиалю, который выстрелил с линии штрафной – точно в руки Кепи. На 17-й же Курт привез пенальти, сбив Рэшфорд в необязательной ситуации. Сам же Маркус и выполнил "11-метровый", попав в девятку – 1:0! После этого "Челси" словно подменили. Сначала МЮ просто выровнял матч, не давая лондонцам никакой возможности для создания реального момента. Как бы далеко не продвигались гости, "дьяволы" их непременно разворачивали обратно. Очень быстро ушли и перспективные атаки: так на 22-й минуте Марсиаль ворвался на левый край штрафной и пробил (удар заблокировали), на 30-й Антони выстрелил с дистанции (выше ворот), а на 34-й голом отметился Рэшфорд – впрочем он находился в гигантском офсайде.

Казалось, что "Юнайтед" сейчас дожмет команду Лэмпарда, однако та неожиданно перехватила инициативу. Все началось с дальнего выстрела Баркли на 35-й минуте, когда мяч просвистел в считанных сантиметрах от стойки. На 36-й с дистанции в руки голкиперу пробил Педро, а на 39-40-й Челси потерял два супершанса для взятия ворот. Сначала Баркли принял передачу, вошел на левый край штрафной, качнул Магуайра и пробил в дальний угол – Де Хеа парировал. Затем Эмерсон, находясь в полном одиночестве в нескольких метрах от ворот на левом краю штрафной, спокойно принял диагональ и пробил в перекладину! МЮ несколько растерялся, но в конце тайма сумел ответить атакой через левый фланг с прострелом Шоу за спины защитникам – быть бы голу, если бы в последний момент Кристенсен не выбил мяч. Наконец, на перерыв команды ушли при минимальном преимуществе хозяев. В начале второго тайма поле "Олд Траффорд" обильно полил дождь, что увеличило количество нарушений – в первые 15 минут арбитр Энтони Тейлор показал три желтые карточки! Качество моментов при этом было невысоким: у Манчестера было несколько стандартов без обострения, а "Челси" ответил двумя дальними ударами – Педро метров с 25-ти с рикошетом пробил над воротами, а Эмерсон мощным выстрелом с линии штрафной заставил Де Хеа спасать МЮ. В общем, матч сбился на позиционную и силовую борьбу. Фрэнк Лампард понял, что нужно добавлять, и выпустил в атаку Пулишича – впрочем, уже через несколько минут произошло что-то невероятное.

На 64-й минуте лондонцы проводили атаку, потеряли мяч у чужой штрафной и получили скоростной прорыв Рэшфорда. Маркус отдал передачу на правый фланг на Перрейру, а тот прострелил на линию вратарской точно под замыкание Марсиаля между ног Кепе – 2:0! Не успели лондонцы поспорить с арбитром относительно возможного фола в атаке, как на 67-й прилетел третий гол: Погба феноменальной передачей из глубины вывел Рэшфорда лицом к лицу с голкипером, после чего Маркусу оставалось пробить в угол - 3:0! Нокаут! "Аристократы" были шокированы тем, что произошло, поэтому больше не создавали ничего серьезного. "Манкунианцы" также особо не пытались атаковать, но это вполне входило в их общую стратегию на матч – отдать территорию и разорвать соперника на контратаках. Правильность такого подхода была подтверждена на 81-й минуте, когда "дьяволы" забили четвертый гол. Погба разогнал контрвыпад, обыгравшись с Марсиалем, после чего тот прошел к штрафной и выкатил передачу под удар молодому Джеймсу. Даниэль получил мяч на правом краю и с рикошетом пробил в дальний угол – 4:0! На последних минутах "Манчестер Юнайтед" продолжил ловить "Челси" на "контрах". Гостям не помогал выровнять игру даже Канте, который вышел на замену, но забить пятый гол "Юнайтед" не удалось. Впрочем, и четырех было достаточно. Катая мяч под окрики "Оле!", "красные дьяволы" довели матч до сухой разгромной победы.

"Челси" рано хоронить! И делать выводы тоже рано!

В матче лондонцев можно выделить несколько отрезков. С 1-й по 15-ю минуты "аристократы" доминировали: 1:3 по ударам (два в створ Де Хеа, один в стойку), 8:29 по передачам в последней трети поля, 76% владения мячом (в определенный момент) и 87% точности пасов – в этот период "Манчестер Юнайтед" уже должен был проигрывать. "Манкунианцы" не успевали на подбор и не могли выйти из-под агрессивного прессинга "аристократов". После случайного гола "красные дьяволы" перехватили инициативу и давили даже сильнее, чем гости на старте. Впрочем, в третьей части первого тайма в игре "аристократов" произошла крупнейшая вспышка: 0:5 по ударам (с перекладиной), 14:37 по передачам в последней трети поля, 0:3 по отборам, 57% владения мячом, 89% точности пасов. После перерыва же "Челси" неожиданно сник, хотя в первые 15 минут "пенсионеры" держали инициативу и продолжали бить по воротам. Проблемой стало существенное падение уровня остроты, а после двойного удара МЮ на 64-67-й минутах "Челси" уже было не до футбола. Такую прерывистость общей картины игры "Челси" можно объяснить многими причинами. Например, небольшим опытом Лэмпарда-тренера – для его "Дерби" чередование периодов доминирования и страданий также было характерно. Кроме того, ему не удалось парировать довольно простую и известную тактику Сульшера на топ-матчи: МЮ в прошлом сезоне всегда отдавал инициативу, страховал зону Погба и вылетал в простые контры из глубины. Не хватало и кадров. "Челси" был нужен тафгай, который мог бы закрыть большое пространство и сосредоточиться на отборе (Канте вышел слишком поздно), а также не хватало диспетчера. Жоржинью отдал всего 14 передач в последней трети поля – у всех футболистов центра было не менее 20-ти. Также ни один из полузащитников НЕ осилил более одного отбора (кроме атакующего хавбека Маунта) – и это против соперника, который играет от контратак и у которого есть Погба!

Хватало и индивидуальных ошибок. Аспиликуэта терял мяч 22 раза (рекорд "Челси"), а Зума за первый тайм не сделал ни одного отбора, дважды сфолил и привез пенальти. В конце концов, подопечным Лэмпарда просто не везло. Два удара в створ за тайм, два пропущенных гола за три минуты и проигрыш со счетом 0:4 при подавляющем преимуществе по креативной статистике – это действительно похоже на очень неудачный день. Впрочем, не стоит делать фаталистических выводов, ведь это, во-первых, только дебютный матч чемпионата. Общая картина нового "Челси" станет более-менее понятной примерно через месяц-полтора, но от неопытного Лэмпарда никто и не требовал результата прямо здесь и сейчас. Команда переживает перезагрузку, потеряв ряд прошлогодних лидеров, и целый год будет жить под трансферным баном. В Фрэнка карт-бланш на два года, и он имеет право не спешить с успехами. Во-вторых, стартовый план "Челси" и общий рисунок игры до 60-й минуты, за исключением провальной трети первого тайма, выглядел намного интереснее, чем в МЮ. "Челси" играл в атаку, демонстрировал сложную систему продвижения мяча и организации прессинга, а также держал компактность. Да, были допущены разного рода ошибки, а команда подверглась разгрому, однако не каждому коллективу дано проиграть 0:4, имея 18 ударов (7 в створ + 2 в каркас ворот), из которых половина прошла из пределов штрафной. "Челси" хорошо кусался, поэтому за лондонцами следует понаблюдать. Это будет интересно.

Сульшер уничтожил Лэмпарда, но ничем не удивил

Говорить о том, что "Манчестер Юнайтед" сыграл хуже, а разгром – это фарт и подарок Челси, несправедливо. Когда прилетают четыре гола после довольно похожих контратак, это точно не случайность. "Красные дьяволы" смогли реализовать то, что им удавалось в лучших топ-матчах Сульшера в прошлом сезоне. Действительно, большая часть первого тайма осталась за "Челси", однако с 20-й по 34-ю минуты именно "манкунианцы" правили балом. Хозяева вели 3:0 по ударам, 8:1 по обыгрыш один-в-один, 4:1 по перехватам и выигранным верховым единоборствам. Именно в этот период прояснился тот футбол, который хотел демонстрировать Сульшер: его команда опускалась пониже, закрывала зоны позади, страховала Погба и выбегала в довольно простые "контры". Эта картина наблюдалась в течение всей игры, о чем свидетельствует тепловая карта – основная часть матча прошла именно в тех зонах, откуда "Юнайтед" начинал свои контрвыпады. "Манчестер Юнайтед" ничего не сделал "Челси" в позиционных атаках, наказывая лондонцев только за их ошибки в атаке. Фрэнк Лэмпард дал очень хорошую характеристику событиям на поле: "У них скоростная команда, и, если ты теряешь мяч и позволяешь им бежать в контратаки, они могут создать проблемы. В первом тайме нам было комфортно. Но это урок для нас. Нельзя ошибаться на таком уровне. Но если вы посмотрите на всю игру, мы и близко не наиграли на 0:4". "Челси" из-за собственных проблем с кадровой ситуацией и ошибок в центральном звене сильно притормаживал в последней трети поля. Особенно это проявилось на старте второго тайма, когда матч откровенно перешел в фазу позиционной и силовой борьбы – в таком ключе задачи "манкунианских" хавбеков сильно упрощались. Стоило только втянуть "аристократов" на свою половину поля, отобрать мяч и предоставить надлежащую поддержку Погба. Футболисты "Юнайтед" качественно выполнили задумку, сыграв слаженно (в основном) и проявив кураж, но есть определенные проблемы.

Этот рисунок игры никого не удивил. Похожим образом "Манчестер Юнайтед" при Сульшер действовал против "Тоттенхэма", ПСЖ, того же "Челси" и других топовых соперников – несколько менялись игроки и схемы, но общая стратегия осталась той же. Это слабость, ведь футбол МЮ, с одной стороны, слишком упрощается, а с другой – критически зависит от Погба. Меняющемся по характеру и при этом ленивом футболисту всегда нужно создавать особые условия, иначе переход из обороны в атаку станет совсем хаотичным. С "Челси" это сработало, ведь ослабленный центр "аристократов" провалился. Гений Погба включился, увидев пространство, и организовал 4 передачи под удар (2 ассиста), однако в течении чемпионата будут соперники и посильнее. Насколько этой модели достаточно для того, чтобы добиваться высокого результата? Покажет время, однако не стоит забывать, что в конце прошлого сезона даже ужасный "Арсенал" научился бить "красных дьяволов". В новый чемпионат Сульшер входит со старыми идеями и старыми проблемами, но на старых колесах МЮ может влететь в топ-4 только в том случае, если все его футболисты проведут свой лучший сезон в Англии.

"Manchester United don't need Paul Pogba." Since the 2016/17 season, Manchester United's most assists in the Premier League: Pogba - 25 Martial - 13 Rashford - 12 Herrera - 11 Mata - 10 We simply can't sell this man. Brilliant midfielder. pic.twitter.com/0daJHysxCg

На поле вышла масса новичков!

В матче сыграли целых пять новичков. Ну, или четыре с половиной, ведь Тамми Абрахам уже имел за спиной два матча в АПЛ за "Челси" в далеком сезоне 2015/16. После путешествий по арендам форвард получил место в старте "аристократов" на 1-й тур нового чемпионата – и он мог отличиться голом уже на 4-й минуте! МЮ спасла штанга, а Тамми быстро растворился на поле. Его статистика ужасная: только 2 удара (один заблокирован), 14 пасов (всего 4 в последней трети поля, только 1 не на ближнего), 1 отбор (из трех попыток), 0 успешных обыгрышей (при одной попытке). Неудивительно, что Лэмпард снял его с матча на 60 минуте. Куда лучше сыграл Мейсон Маунт, который исполнил целых четыре передачи под удар – по количеству созданных голевых шансов 20-летний атакующий хавбек в 1-м туре АПЛ уступает только Педро. Кроме того, на его счету 3 удачных отбора (при четырех попытках – больше только у Аспиликуэты), но при этом Маунт записал в пасив 3 потери мяча у штрафной соперника. Над завершающей фазой атак парню придется поработать, но в целом за дебют можно поставить оценку "хорошо". В МЮ следует выделить Аарона Уан-Биссаку, который действительно запомнился. Несколько раз он очень классно прошел по флангу в штрафную, нагрузив защитников "Челси" и заработав несколько стандартов. Мощный, быстрый, неуступчивый – это то, что надо для команды Сульшера.

Уан-Биссака вступил в 10 единоборств (8 удачных) и выполнил 6 отборов (при семи попытках), 5 выносов и 3 перехвата, а также отдал передачу под удар и дважды прошел соперника один-в-один. Правда, в моментах Баркли и Эмерсона на 39-40-й минутах выстрелы прошли именно с открытой зоны ответственности Уан-Биссаки, поэтому работать есть над чем. Комментировать действия молодого Даниэля Джеймса особого смысла нет из-за небольшого объема времени, проведенного на поле. Впрочем, первым же ударом в первом же матче за МЮ он отметился голом. Стоит отметить, что валлиец в свой 21 год проявил профессионализм, которого порой не увидишь и от чемпионов мира. После подписания контракта с "Манчестер Юнайтед" Джеймс отказался от летнего отпуска, по собственной инициативе, поехав на две недели в Катар и тренируясь там в режиме "2 дня работы – день отдыха – еще 2 дня работы". К сборам с новой командой он подошел в идеальной физической форме. Лучшим же новичком стал Харри Магуайр, за которого недавно заплатили 80 млн евро. Многие болельщики считали, что за центрбэка "Лестера" выложили минимум на 40 млн больше, чем он реально стоит, однако в первом же матче он ярко продемонстрировал причины таких высоких затрат. Магуайр стал лидером по выносам (7), перехватам (4) и заблокированным ударам (2). При этом Харри ни разу не сфолил, а в атаке даже мог отличиться ассистом – на 53-й минуте он зацепился за мяч в чужой штрафной и сбросил его под удар Рэшфорду, однако Маркус пробил в защитника. Коренастый, умный, быстрый – такие сильные футболисты в обороне МЮ не водились уже давно.

No Manchester United player completed more passes (28), made more interceptions (2) or more headed clearances (2) than Harry Maguire in the first half vs. Chelsea



An authoritative debut so far. pic.twitter.com/OFy3JsJFSD