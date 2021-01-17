Сульшер разочарован результатом матча с "Ливерпулем"

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Сульшер разочарован результатом матча с "Ливерпулем"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подвел итоги матча с "Ливерпулем" (0:0).

"Я разочарован результатом. Результат будет хорошим, если только мы победим в следующей игре. Мы неплохо играли, особенно в концовке. Некоторые наши футболисты могут играть лучше", - приводит слова Сульшера ВВС.

Отметим, что "МЮ" не может обыграть "Ливерпуль" в гостях на протяжении пяти лет.

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