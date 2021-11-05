Сульшер: "Роналду входит в число лучших футболистов, когда-либо ступавших на эту планету"

Фото твиттер Криштиану Роналду

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер поделился мнением о форварде своей команды Криштиану Роналду.

"Роналду входит в число лучших футболистов, когда-либо ступавших на эту планету. Он очень сильно влияет на игру команды. Не понимаю тех, кто говорит, что Криштиану мешает. Это профессионал топ-уровня", - приводит слова Сульшера BBC Sport.

36-летний Роналду вернулся в "МЮ" в конце августа. С тех пор португалец забил 9 голов и сделал 1 ассист в 11 матчах.

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