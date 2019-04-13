Сульшер: "С такой игрой нам будет трудно в Барселоне"

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Сульшер: "С такой игрой нам будет трудно в Барселоне"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер рассказал, что думает о победном матче команды против "Вест Хэма".

"Мы справились с матчем. У противника было много моментов забить, но у нас отличный голкипер. Разумеется, матч с "Барселоной" повлиял на настроение игроков. 

Мы справились с матчем так как отдохнули, но с такой игрой, как сегодня нам будет трудно в Барселоне, но мы исправимся", - сказал норвежец.

"МЮ" занимает 5 место в турнирной таблице АПЛ, набрав 64 очка.

А еще:  Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм" | http://soccernews.ru

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Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм"

Дубль Погба помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Вест Хэм"

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