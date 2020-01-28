Сульшер: "Санчес вернется летом и докажет, что он хороший футболист"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подтвердил информацию о том, что форвард Алексис Санчес летом вернется в команду.
"Алексиса Санчеса подписали в январе? Он вернется летом и докажет, что он хороший футболист, а вы неправы", - заявил тренер.
В этом сезоне футболист участвовал в 7 матчах Серии А, забив 1 гол и сделав 1 ассист. С октября 2019 года нападающий восстанавливается после травмы.
Контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2022 года.
А еще: "Манчестер Юнайтед" не сможет вернуть Санчеса этой зимой| http://soccernews.ru
главное
-
"Локомотив" подал в суд на экс-президента Геркуса
-
Эриксен будет играть в "Интере" под номером погибшего Коби Брайанта
-
Отчим Кокорина: "Заявление Валитовой? Это неправда. Я понятия не имею кто это"
-
"Интер" объявил о переходе Эриксена
-
Кокорин прокомментировал информацию о том, что он не будет играть за "Зенит"
Лента новостей
-
Кокорин: "Я еду на второй сбор с "Зенитом-2"
-
"Фламенго" выкупил у "Интера" Барбозу
-
Фернандиньо продлил контракт с "Манчестер Сити" до 2021 года
-
Новосельцев заявил, что все в "Сочи" ждут Кокорина
-
"Наполи" арендовал полузащитника "Интера" Политано
-
Мане пропустит два матча АПЛ из-за травмы
-
"Локомотив" подал в суд на экс-президента Геркуса
-
Мевля: "Не знаю, что у Кокорина с "Зенитом", но он точно поможет "Сочи"
-
Эриксен будет играть в "Интере" под номером погибшего Коби Брайанта
-
"Тоттенхэм" выкупил Ло Чельсо у "Бетиса"
-
Эриксен поделился эмоциями от перехода в "Интер"
-
"Арсенал" планирует продлить контракт с Черевченко
-
Отчим Кокорина: "Заявление Валитовой? Это неправда. Я понятия не имею кто это"
-
"Интер" объявил о переходе Эриксена
-
Боярский прокомментировал возможный переход Кокорина в "Зенит-2"
-
Сульшер: "Санчес вернется летом и докажет, что он хороший футболист"
-
Ещенко высказался о возможном продлении контракта со "Спартаком"
-
"Парма" объявила о продлении сотрудничества с Бруну Алвешем
-
Кокорин прокомментировал информацию о том, что он не будет играть за "Зенит"
-
"Тоттенхэм" хочет расстаться с двумя защитниками этой зимой
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|23
|67
|2
|Манчестер Сити
|24
|51
|3
|Лестер Сити
|24
|48
|4
|Челси
|24
|40
|5
|Манчестер Юнайтед
|24
|34
|6
|Тоттенхэм
|24
|34
|7
|Вулверхэмптон
|24
|34
|8
|Шеффилд Юнайтед
|24
|33
|9
|Саутгемптон
|24
|31
|10
|Арсенал Лондон
|24
|30
|11
|Кристал Пэлас
|24
|30
|12
|Эвертон
|24
|30
|13
|Бернли
|24
|30
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|24
|30
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|24
|25
|16
|Астон Вилла
|24
|25
|17
|Вест Хэм Юнайтед
|23
|23
|18
|Борнмут
|24
|23
|19
|Уотфорд
|24
|23
|20
|Норвич Сити
|24
|17