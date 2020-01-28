Сульшер: "Санчес вернется летом и докажет, что он хороший футболист"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер подтвердил информацию о том, что форвард Алексис Санчес летом вернется в команду.

"Алексиса Санчеса подписали в январе? Он вернется летом и докажет, что он хороший футболист, а вы неправы", - заявил тренер.

В этом сезоне футболист участвовал в 7 матчах Серии А, забив 1 гол и сделав 1 ассист. С октября 2019 года нападающий восстанавливается после травмы.

Контракт футболиста с "МЮ" рассчитан до лета 2022 года.

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