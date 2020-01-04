Сульшер сделал заявление о будущем Матича в "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник Неманья Матич останется в команде как минимум до конца этого сезона.
"Он останется. Матич упорно работал, чтобы закрепиться в стартовом составе, и сейчас он играет хорошо. Продление контракта с ним? Такая возможность всегда есть", -цитирует Сульшера The Guardian.
В текущем сезоне Матич сыграл за "МЮ" 9 матчей и сделал 1 ассист. Его соглашение с "красными дьяволами" истекает грядущим летом.
Ранее появились слухи, что клуб выставит сербского хавбека на трансфер в январе вместе с Маркосом Рохо.
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