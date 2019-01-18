Сульшер сделал заявление о будущем Моуринью

Теги манчестер юнайтеджозе моуриньюуле гуннар сульшер

Сульшер сделал заявление о будущем Моуринью
Исполняющий обязанности главного тренера "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер уверен, что его предшественник Жозе Моуринью вскоре найдет новое место работы.

"Почему бы Моуринью не вернуться к работе? Учитывая его достижения, у него не будет сложностей с поиском нового места работы", - приводит слова Сульшера Sky Sports.

Напомним, что Моуринью был отправлен в отставку с поста главного тренера манкунианцев несколько недель назад. Ранее он тренировал такие известные клубы, как "Реал", "Челси", "Интер", "Порту" и "Бенфика".

Не пропустите: Моуринью рассказал об уходе Салаха из "Челси". | http://soccernews.ru

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