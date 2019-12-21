Сульшер сделал заявление о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"

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Сульшер сделал заявление о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер прокомментировал ситуацию с будущим полузащитника команды Поля Погба.

"Клуб не продаст его в январе. Надеюсь, Погба сыграет до конца года, но я не собираюсь его торопить. Не могу рисковать рецидивом травм", - цитирует Сульшера BBC.

Напомним, что прошлым летом Погба требовал продать его в "Реал", однако клубам не удалось договориться об условиях сделки.

В этом сезоне француз практически не играет из-за травм, в его активе 6 матчей и 2 ассиста. Контракт хавбека с "красными дьяволами" истекает в 2021 году.

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