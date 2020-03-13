Сульшер сделал заявление о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"
Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер выразил уверенность, что полузащитник Поль Погба не покинет клуб летом.
"Погба остаётся нашим игроком. У него ещё два года контракта. Кроме того, договор не исключает опцию продления на год. Можно смело утверждать, что Поль останется в "Манчестер Юнайтед" и на следующий сезон", - приводит слова Сульшера The Telegraph.
Напомним, что Погба пропустил почти весь текущий сезон из-за травм. В его активе всего 8 матчей и 2 ассиста.
Прошлым летом на звёздного француза претендовали "Реал", "Ювентус" и ПСЖ, но королевский клуб уже утратил интерес к игроку.
Не пропустите: "Реал" не будет подписывать Погба из-за выступлений Вальверде и Эдегора. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
1
Власти Санкт-Петербурга ввели ограничения для домашних матчей "Зенита"
-
"Барселона" отменила тренировки из-за коронавируса
-
1
АПЛ приостановлена до апреля из-за коронавируса
-
Левандовски обратился к болельщикам в связи с эмидемией коронавируса
-
Арбитр удалил 8 игроков в матче Кубка Либертадорес
-
Хусаинов рассказал о коррупционных схемах в российском судействе
-
2
Официально: Лига чемпионов и Лига Европы приостановлены на неопределённый срок
-
"Эвертон" принял специальные меры в связи с коронавирусом
-
Тедеско доволен прогрессом Кутепова
-
Сульшер сделал заявление о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"
-
Хадсон-Одои: "Я вылечился от коронавируса"
-
Хусаинов рассказал, как сборная России переманивала украинских футболитов
-
2
Только один футболист ПСЖ не издевался над Холандом после матча с "Боруссией"
-
Игрок "Манчестер Сити" самоизолировался из-за коронавируса
-
Овчинников рассказал о несостоявшемся переходе в "Арсенал"
-
Клубы АПЛ недовольны действиями лиги в ситуации с коронавирусом
-
"Ювентус" нацелился на защитника "Лилля"
-
1
Зиеш хочет перейти в "Челси" с ещё одним игроком "Аякса"
-
Стал известен размер финансовых потерь испанских клубов от возможной остановки сезона из-за коронавируса
-
Тедеско рассказал о состоянии травмированных игроков "Спартака"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18