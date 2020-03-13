Сульшер сделал заявление о будущем Погба в "Манчестер Юнайтед"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер выразил уверенность, что полузащитник Поль Погба не покинет клуб летом.

"Погба остаётся нашим игроком. У него ещё два года контракта. Кроме того, договор не исключает опцию продления на год. Можно смело утверждать, что Поль останется в "Манчестер Юнайтед" и на следующий сезон", - приводит слова Сульшера The Telegraph.

Напомним, что Погба пропустил почти весь текущий сезон из-за травм. В его активе всего 8 матчей и 2 ассиста.

Прошлым летом на звёздного француза претендовали "Реал", "Ювентус" и ПСЖ, но королевский клуб уже утратил интерес к игроку.

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