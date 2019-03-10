Сульшер сделал заявление после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Арсенала"

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Сульшер сделал заявление после поражения "Манчестер Юнайтед" от "Арсенала"
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер оценил игру своей команды во встрече 30-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" (0:2)

"Мы медленно начали игру. Быть может, сказался матч Лиги Чемпионов в среду. У нас были моменты, но игра совершенно изменилась, когда "Арсенал" забил первый гол. У нас было больше моментов, чем в поединке, когда мы победили "Арсенал" в Кубке Англии. Такие матчи порой случаются. Мы дважды попали в перекладину и не использовали еще пят шансов.

Я считаю, что судья не должен был назначать пенальти. Если он посмотрит повтор, то расстроится своему решению", - приводит слова Сульшера BBC.

После матча "Манчестер Юнайтед" опустился на пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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