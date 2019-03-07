Сульшер сфотографировался с двумя легендами "Манчестер Юнайтед" после победы над ПСЖ

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Сульшер сфотографировался с двумя легендами "Манчестер Юнайтед" после победы над ПСЖ

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Манчестер Юнайтед" в гостях обыграл ПСЖ со счётом 3:1 и пробился в следующую стадию турнира.

После этой знаменательной победы была сделана фотография, которая войдёт в историю. Исполняющий обязанности главного тренера "красных дьяволов" Уле Гуннар Сульшер праздновал триумф на "Парк де Пренс" в компании бывшего наставника команды сэра Алекса Фергюсона и легенды клуба Эрика Кантона.

Стоит отметить, что Сульшер и Кантона, будучи футболистами, играли вместе за "МЮ" под руководством Фергюсона.

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