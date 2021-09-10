Сульшер сказал, сыграет ли Роналду с "Ньюкаслом"

Фото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле Гуннар Сульшер сказал, дебютирует ли нападающий Криштиану Роналду в составе "красных дьяволов" в матче с "Ньюкаслом".

"Он провел с нами здесь хорошую неделю. В какой-то момент он обязательно выйдет на поле, это точно.

Все очень рады его возвращению, настроение было очень хорошим. Конечно, мы с нетерпением ждем субботы", — приводит слова Сульшера The Mirror.

Напомним, что матч между "МЮ" и "Ньюкаслом" пройдет в субботу, 11 сентября, в 17:00 (мск).

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