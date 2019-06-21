Сульшер согласен на продажу Погба

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Сульшер согласен на продажу Погба
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Уле-Гуннар Сульшер готов расстаться с французским полузащитником Полем Погба, сообщает Daily Star.

По сведениям издания, наставник манкунианцев намерен потратить вырученные средства на усиление команды в летнее трансферное окно. Интерес к игроку проявляют "Ювентус" и "Реал". Ранее сообщалось, что "МЮ" оценивает хавбека в 170 миллионов евро.

В минувшем сезоне 26-летний Погба провел за "Манчестер Юнайтед" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

Не пропустите: Погба сообщил Сарри о желании перейти в "Ювентус". | http://soccernews.ru
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